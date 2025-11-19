Un centenar de directivas y emprendedoras se reúne en Barcelona para abordar nuevos liderazgos

Un centenar de mujeres emprendedoras se reúne en Barcelona para abordar nuevas formas de liderazgo
Un centenar de mujeres emprendedoras se reúne en Barcelona para abordar nuevas formas de liderazgo - JUNO HOUSE
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 19 noviembre 2025 17:22

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de mujeres directivas y emprendedoras se han reunido este miércoles en el Juno House de Barcelona para debatir sobre los retos empresariales y nuevos modelos de liderazgo en sectores como la tecnología, la sostenibilidad o la gestión de equipos.

Lo han hecho en el marco de la segunda edición de la jornada Founders' Mindset y coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, poniendo el foco en la mujer como motor de innovación y crecimiento, informa la organización en un comunicado.

Entre las ponentes que han participado destacan la ceo de SheAI, Stephany Oliveros; la activista y conferenciante Desirée Bela-Lobedde; la Head of Brand and Marketing Spain en Back Market, Marta Castillo; la Managing Director de El Periódico, Mabel Mas; o la Social Impact Manager de The Aesop, Julie Campbell, entre otras.

Juno House es una comunidad creada por mujeres y abierta al mundo, que busca la igualdad de oportunidades, visibilizando referentes femeninas y promoviendo la colaboración entre mujeres y hombres.

Según datos de Women in Business 2025 de Grant Thornton, la media de representación femenina en España en cargos directivos es de un 38,4%, aunque la presencia de mujeres en puestos de ceo se reduce al 19,3 %.

Contador

Contenido patrocinado