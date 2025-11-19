Un centenar de directivas y emprendedoras se reúne en Barcelona para abordar nuevos liderazgos

Un centenar de mujeres emprendedoras se reúne en Barcelona para abordar nuevas formas de liderazgo - JUNO HOUSE

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de mujeres directivas y emprendedoras se han reunido este miércoles en el Juno House de Barcelona para debatir sobre los retos empresariales y nuevos modelos de liderazgo en sectores como la tecnología, la sostenibilidad o la gestión de equipos.

Lo han hecho en el marco de la segunda edición de la jornada Founders' Mindset y coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, poniendo el foco en la mujer como motor de innovación y crecimiento, informa la organización en un comunicado.

Entre las ponentes que han participado destacan la ceo de SheAI, Stephany Oliveros; la activista y conferenciante Desirée Bela-Lobedde; la Head of Brand and Marketing Spain en Back Market, Marta Castillo; la Managing Director de El Periódico, Mabel Mas; o la Social Impact Manager de The Aesop, Julie Campbell, entre otras.

Juno House es una comunidad creada por mujeres y abierta al mundo, que busca la igualdad de oportunidades, visibilizando referentes femeninas y promoviendo la colaboración entre mujeres y hombres.

Según datos de Women in Business 2025 de Grant Thornton, la media de representación femenina en España en cargos directivos es de un 38,4%, aunque la presencia de mujeres en puestos de ceo se reduce al 19,3 %.