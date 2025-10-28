La central nuclear Ascó II (Tarragona) cumple 40 años de generación eléctrica ininterrumpida

Archivo - Central Nuclear de Ascó I y II en Tarragona. - ANAV - Archivo

TARRAGONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La central nuclear Ascó II cumple 40 años de generación eléctrica ininterrumpida después de sincronizarse por primera vez a la red eléctrica el 23 de octubre de 1985, informa este martes la Asociación Nuclear Ascó Vandellós (Anav).

Durante estas cuatro décadas, la planta Ascó II ha generado 304 teravatios hora (TWh) brutos en sus 30 ciclos de operación, que suponen el equivalente al consumo eléctrico de los 19,43 millones de hogares españoles actuales durante cuatro años y medio.

La energía producida, libre de gases de efecto invernadero, ha permitido evitar hasta la fecha la emisión de 195 millones de toneladas equivalentes de CO2, estima la asociación.

Considerando la producción conjunta de las tres unidades operadas por Aanav, los 908 TWh brutos generados por Ascó I, Ascó II y Vandellós II desde sus respectivas puestas en marcha representan el consumo eléctrico de todos los hogares españoles durante 13,4 años y el ahorro de más de 582 millones de toneladas de CO2.

Esta cifra equivale a las emisiones totales de España durante 2,2 años y a las de Catalunya durante 15,7 años.

Ascó II es la segunda de las tres centrales en alcanzar la operación a largo plazo operadas por Anav, que invierte anualmente más de 30 millones de euros en cada una de las tres unidades para la mejora y modernización de las instalaciones y los sistemas, así como en la renovación de sus principales componentes.