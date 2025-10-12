La CHE alerta de posibles crecidas de barrancos en Tarragona por las lluvias intensas este domingo

Aviso rojo de la AEMET en comarcas de Tarragona - AEMET

TARRAGONA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro ha advertido este domingo de la alta posibilidad de crecidas súbitas importantes en cauces menores y barrancos en el tramo bajo del río Ebro, por las lluvias intensas que se pueden producir este domingo en las comarcas del Montsiá, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Priorat y Terra Alta (Tarragona).

Según informa la CHE en un comunicado, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado un aviso rojo por posibles lluvias intensas que podrían superar los 90 l/m2 en 1 hora, en esta zona.

La CHE hace un llamamiento a seguir las recomendaciones de los servicios de protección civil y a estar pendiente de la evolución de la meteorología.