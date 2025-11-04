Cid (Comuns) culpa a Feijóo de la "dimisión en diferido" de Mazón y avisa de que así gestiona el PP

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha responsabilizado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de la "dimisión en diferido" del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y ha avisado que este es el estilo de gestión del PP.

"Lo que está pasando en Valencia, lo que ha pasado en Andalucía y lo que ha pasado en Castilla y León es lo que pasaría si finalmente llegaran Feijóo y Abascal a la Moncloa", ha advertido en rueda de prensa este martes en la Cámara catalana, tras lo que ha criticado la gestión de los incendios y de los cribados de cáncer de mama.

Cid ha sostenido que el PP y el propio Feijóo se encuentra "atrapado entre el sinvergüenza de 'El Ventorro' y el fascista de Abascal", en alusión a Mazón y al líder de Vox, Santiago Abascal.