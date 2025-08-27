Cierra un CUAP en el Raval de Barcelona porque el aire acondicionado no funciona

Archivo - Sala de espera en el CAP Manso de Barcelona a donde se han derivado los pacientes del CUAP del Raval, en una foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

Sindicatos aseguran que ha provocado desmayos entre los trabajadores

BARCELONA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El CUAP Peracamps del barrio del Raval de Barcelona, gestionado por el Parc Salut Mar, lleva cerrado desde el pasado domingo porque uno de los aires acondicionados no funciona, y sus pacientes se están derivando sus pacientes al CUAP Manso, CUAP Sant Martí y al Hospital del Mar.

El Parc Salut Mar ha explicado que tras la incidencia del pasado domingo, optó por cerrar el centro hasta solucionarlo, según han explicado a Europa Press.

Los técnicos están revisando la situación y valorando qué opción es la mejor --sustitución o reparación-- y, a la espera del informe correspondiente, trabajan con la previsión de reabrir hacia el 9 de septiembre.

El Parc Salut Mar insiste en que la actividad asistencial se ha redirigido a los otros centros sin incidentes y ha apuntado que, de necesitarse, valorará la apertura de otro punto de atención.

CRÍTICAS POR LOS DESMAYOS

En un apunte en su cuenta de 'X', CGT Hospital del Mar ha criticado que 3 trabajadores del centro hayan sufrido desmayos, y han informado que lo han denunciado ante Inspección de Trabajo.

Por su parte, el sindicato Satse ha asegurado en un comunicado que hace más de dos meses que la refrigeración del centro no funciona, y que ha trasladado quejas orales y escritas a la empresa gestora, pero que ésta "solo ha empezado a moverse con urgencia real cuando se han producido desmayos entre el personal".

"La indignación entre los profesionales y los usuarios ha traspasado todas las líneas de alerta. A partir de aquí, los permisos municipales para hacer las obras se han tramitado con agilidad y el centro ha terminado temporalmente para iniciar los trabajos", afean.