Cimalsa licita el estudio informativo de la terminal ferroviaria del Empordà (Girona)

GIRONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cimalsa ha abierto la licitación del Estudio informativo de la terminal ferroviaria del Empordà (Girona), por un valor de 110.000 euro y un plazo de elaboración de 11 meses hasta la entrega de la maqueta definitiva.

Con esta licitación, Cimalsa "da respuesta al compromiso del Govern de estudiar todas las ubicaciones posibles, en respuesta a las preocupaciones expresadas por la población de los municipios del Alt Empordà que participaron del proceso participativo", informa la empresa pública en un comunicado este jueves.

La fuerte demanda logística en el LOGIS Empordà y la previsión de crecimiento económico previsto auguran una "fuerte demanda de transporte multimodal", de ahí la apuesta por el desarrollo de la infraestructura ferroviaria.

Parte de la demanda actual se podrá absorber por la implementación del ancho UIC en la actual terminal de Vilamalla (Girona) que permitirá las operaciones directas con Francia desde 2028.

PLAN DIRECTOR

La terminal ferroviaria del Empordà está vinculada al Plan director urbanístico de actividad económica del LOGIS Empordà (Pduaele) que fue sometido a un proceso de participación ciudadana que duró 9 meses, de mayo a diciembre de 2024.

El encargo del estudio debe proponer un mínimo de tres ubicaciones para desarrollar la terminal multimodal, a fin de que se puedan valorar alternativas a la propuesta actual, y es necesario validar la posibilidad de un desarrollo final que pueda asumir 1.500 metros de convoy ferroviario, más allá de los 750 metros de la propuesta actual.