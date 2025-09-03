Cimalsa, Mercabarna y el clúster Railgrup firman un acuerdo para "subir las mercancías al tren"

La directora general de Cimalsa, Carmen Ruiz; el director general de Mercabarna, Pablo Vilanova, y el director del clúster, Igansi Gómez - GENERALITAT

BARCELONA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa pública de logística y movilidad Cimalsa, Mercabarna y el clúster de movilidad In-move by Railgrup han firmado este miércoles un convenio de colaboración para "subir las mercancías al tren".

En concreto, el acuerdo quiere impulsar el trasvase de mercancías de las empresas afincadas en Mercabarna hacia transportes con una menor huella de carbono, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El convenio lo han firmado la directora general de Cimalsa, Carmen Ruiz; el director general de Mercabarna, Pablo Vilanova, y el director del clúster, Igansi Gómez.

Tiene una duración de dos años, con dos más prorrogables y "con la voluntad de renovarlo", y prevé explícitamente que no tiene carácter exclusivo, por lo que las experiencias pueden aplicarse a otras empresas y sectores económicos.

ACOMPAÑAMIENTO A EMPRESAS

Los tres actores se han comprometido a "poner los medios disponibles al servicio de las empresas que operan en el gran mercado central" de Barcelona, empezando por el sector de las verduras, frutas y hortalizas.

Cimalsa pondrá a disposición de los negocios del mercado mayorista su "experiencia en el acompañamiento a empresas" para pasar del camión al ferrocarril.

Asimismo, está previsto que se puedan realizar pruebas de carga y transporte conjunto de mercancías de diferentes empresas ubicadas en Mercabarna para valorar diferentes opciones en la optimización de la cadena de suministro.