Circulación en vía única en R11 y RG1 de Llançà a Portbou (Girona) por incidencia en la catenaria

Archivo - Trenes de Rodalies con la pintura de la Generalitat y la de Renfe.
Archivo - Trenes de Rodalies con la pintura de la Generalitat y la de Renfe. - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 4 noviembre 2025 10:42

GIRONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de la R11 y la RG1 de Rodalies circulan por vía única entre Llançà y Portbou (Girona) este martes sobre las 10:32 horas tras el corte provocado por una incidencia en la catenaria.

El tramo de las líneas ha quedado cortado entre Llançà y Portbou (Girona) este martes a las 8.53 horas, han informado fuentes de Renfe a Europa Press.

A raíz del incidente, Protecció Civil ha puesto en prelaerta el plan Ferrocat, el cual ya se ha desactivado, según han apuntado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado