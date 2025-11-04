Circulación en vía única en R11 y RG1 de Llançà a Portbou (Girona) por incidencia en la catenaria

Archivo - Trenes de Rodalies con la pintura de la Generalitat y la de Renfe. - EUROPA PRESS - Archivo

GIRONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de la R11 y la RG1 de Rodalies circulan por vía única entre Llançà y Portbou (Girona) este martes sobre las 10:32 horas tras el corte provocado por una incidencia en la catenaria.

El tramo de las líneas ha quedado cortado entre Llançà y Portbou (Girona) este martes a las 8.53 horas, han informado fuentes de Renfe a Europa Press.

A raíz del incidente, Protecció Civil ha puesto en prelaerta el plan Ferrocat, el cual ya se ha desactivado, según han apuntado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.