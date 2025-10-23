Clos (Fiabci) alerta de que el alquiler de habitaciones es "una forma moderna de infravivienda"

El presidente de Fiabci España, Joan Clos; el vicepresidente, Felice Tufano, y la secretaria general, Eva González-Nebreda. - FIABCI

BARCELONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Fiabci España, Joan Clos, ha alertado de que el alquiler de habitaciones "es una forma moderna de infravivienda", durante la inauguración de la 22 edición de Inmointer, informa Fiabci en un comunicado este jueves.

"Ahora mismo en una vivienda de 100 o 200 metros cuadrados ya viven hasta 10 personas. Lo que hasta ahora era algo propio de estudiantes, hoy afecta a rentas bajas y a familias enteras que no pueden acceder a un alquiler convencional", ha explicado Clos.

Ha añadido que esto debe ser "una señal de alarma" que el sector inmobiliario y las administraciones deben abordar, según él, con urgencia, y ha defendido un nuevo pacto público-privado para aumentar el parque de vivienda asequible.

Clos ha asegurado que las medidas puntuales no son suficientes, y que "España necesita un marco estable que incentive la construcción asequible" y que agilice licencias y reduzca las barreras burocráticas.

Ha avisado de que si no se logra este parque de viviendas, "la infravivienda seguirá creciendo bajo nuevas formas legales".