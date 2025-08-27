Clotet vuelve con 'La calavera de l'apòstol': la literatura catalana debe tratar "más" géneros

El periodista y escritor Jaume Clotet, en la presentación de 'La Germandat de l'Àngel Perdut' en 2024 - EUROPA PRESS

Es la segunda parte de la trilogía protagonizada por un monje de Montserrat y una mossa d'esquadra

BARCELONA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El periodista y escritor Jaume Clotet ha publicado este miércoles el thriller 'La calavera de l'apòstol' (Columna), segundo volumen de la trilogía que protagoniza el monje de Montserrat Bernat Balaguer y la mossa d'esquadra Berta Bosch, y ha asegurado que la literatura debe tratar "más" temás y géneros literarios.

En una entrevista de Europa Press, Clotet ha explicado que, aunque en principio escribió 'La Germandat de l'Àngel Caigut' --novela con la que consiguió el Premi Josep Pla 2024-- como un libro único, la buena acogida hizo que se planteara una trilogía porque tenía material suficiente sin "forzar una continuación".

El periodista ha dicho que encarar una segunda parte tiene aspectos positivos como conocer qué ha funcionado, pero que también tiene la parte negativa de que, tras el éxito del primero, no puede ser "una decepción" para los lectores, por lo que el listón está más alto.

Ha explicado que en esta segunda parte vuelven a aparecer los protagonistas, así como la hermandad, pero se le suma un nuevo misterio religioso y místico tras el robo de unos restos arqueológicos en Sant Pere de Rodes (Girona) y de una biblia en la Biblioteca Nacional de Francia.

Clotet ha afirmado que le gusta introducir en la ficción elementos reales como el robo en la biblioteca francesa para dotar de más "verosimilitud" a la trama, así como lugares conocidos situados en diferentes periodos históricos.

THRILLER

Clotet ha asegurado que no es seguidor de este tipo de thriller --no le gustó una obra de Dan Brown que leyó--, pero que para él, igual que para el lector, escribir es una "evasión", y ha afirmado que su interés por los temas religiosos y místicos es más desde el punto de vista histórico.

Ha admitido que no es un género que se cultive habitualmente en Catalunya, pero que el público existe porque hay mucho lector consumidor de traducciones de novelas de este tipo, y ha definido su estilo de escritura como ágil y visual, muy cercano al lenguaje periodístico que ha cultivado.

Clotet ha afirmado que cada año se publican más libros y los jóvenes leen mucho, por lo que existe un relevo de lectores, y ha dicho que la literatura catalana debe tratar "más" temas y géneros, como el fantástico o la novela romántica.

Para él, "no es un tema de lenguas, es de géneros", y ha abogado por que los autores se atrevan a escribir en más temas y géneros, una cuestión en la que cree que los editores acompañarían.

"CONTENTOS" EN MONTSERRAT

Ha afirmado que le consta que en la Abadia de Montserrat están "contentos" con esta saga que tiene a un monje como coprotagonista, en un año que además coincide con el Mil·lenari.

Preguntado por si ha recibido ofertas para una adaptación audiovisual, ha afirmado que ha habido productores interesados, pero que él es consciente de que se trata de una trilogía y que solo estará completa cuando se publique el tercero.

Clotet ya está redactando la tercera parte de la trilogía, que se publicará en 2026, en la que explica cómo se encarceló a Satanás además de una nueva trama, y ha explicado que las dos primeras partes se publicarán ahora en castellano.