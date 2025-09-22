El Clúster Català de la Moda prevé que empresas catalanas puedan afrontar los aranceles de EE.UU.

Archivo - Una mujer pasa por un escaparate durante la campaña de Navidad, en una imagen de archivo. - DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS - Archivo

Las ventas al país norteamericano suponen un 1,9% de las exportaciones catalanas del sector

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Clúster Català de la Moda (Modacc) prevé que la mayoría de empresas catalanas puedan hacer frente al arancel del 15% impuesto por Estados Unidos y que repunten las exportaciones al país norteamericano después de caer un 12,3% en el segundo trimestre del año, informa en un comunicado este lunes.

Lo hace amparándose en unos datos elaborados junto con Acció, la agencia para la competitividad de la empresa del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, y añade que la caída de las exportaciones se debe a los "constantes cambios" en las propuestas arancelarias de la administración liderada por Donald Trump.

En este sentido, Modacc ha destacado que el hecho de que "el marco de relaciones comerciales se haya estabilizado y que se haya marcado un tope" contribuye, textualmente, a reprender el intercambio internacional de productos de moda.

Recientemente, el Clúster ha llevado a cabo una sesión de formación con las empresas asociadas sobre los nuevos aranceles en Estados Unidos, que ha contado con la participación del consultor de la unidad de negocio internacional de Acció, Jordi Tordera, y con la asistencia de diversas empresas de moda catalana.

Las marcas asistentes han explicado su experiencia y las diferentes casuísticas con las que se encuentran en las aduanas justo ahora que están exportando al país norteamericano las colecciones de la próxima temporada de verano.

"GUERRA COMERCIAL EN ASIA"

Para el director ejecutivo de Modacc, David Garcia, si bien el incremento arancelario para los productos textiles manufacturados en Europa es "asumible --ya que muchas tipologías ya se situaban por encima del 15% actual--", la situación con Asia es distinta.

"La guerra comercial con Asia está provocando un encarecimiento exponencial de los productos de origen asiático, al menos hasta que se logre un nuevo acuerdo comercial entre China y Estados Unidos. Este efecto también impacta de manera indirecta en las marcas europeas", ha aseverado.

"OPTIMISTA" CON ESTADOS UNIDOS

Aunque todavía es temprano para analizar el impacto de este arancel, el Clúster "es optimista y no anticipa un desplome de las ventas de moda en Estados Unidos".

"Según informan las marcas que acaban de regresar de las ferias comerciales de Nueva York este septiembre, el mercado se mantiene muy dinámico y no se observa una desaceleración de la demanda a pesar del nuevo escenario arancelario", ha subrayado Garcia.

Actualmente, las ventas a Estados Unidos representan un 1,9% del total de las exportaciones catalanas del sector textil-moda.