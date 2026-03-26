La CNMV cifra en 913 millones la exposición de los inversores españoles a fondos de préstamos de capital

Archivo - Delegación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CMNV) en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha cifrado en 913 millones de euros la exposición de los inversores españoles a los fondos de préstamos de capital, han explicado fuentes del regulador.

Estos fondos están pensados para los inversores profesionales y grandes carteras y se caracterizan por usar apalancamiento para prestar capital a empresas para llevar a cabo proyectos y por tener ventanas de liquidez, que generalmente son cada tres o seis meses.

Este tipo de fondos se enmarca en los Fondos de Inversión Libre, que no tienen limitaciones para fijar la estrategia de inversión y el tipo de activos, y son parecidos a los fondos estadounidenses que han restringido las retiradas de capital en las últimas semanas por la falta de liquidez causada por un excesivo apalancamiento.

Las fuentes han explicado que en España solo hay ocho fondos de este tipo que, además, están menos apalancados que sus equivalentes estadounidenses, por lo que no hay preocupación, aunque sí vigilancia.

En total, en España hay 8.000 millones de euros invertidos en FIL, que representan el 1,6% de la inversión total.