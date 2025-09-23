El Cofb impulsa una campaña móvil de servicios asistenciales y consejos farmacéuticos gratuitos

La campaña ha comenzado este martes en Mataró (Barcelona). - COFB

Recorrerá 12 municipios de la provincia de Barcelona

BARCELONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona (Cofb), junto a la farmacéutica Sandoz y con la colaboración de CaixaBank, ha impulsado la campaña 'La meva farmàcia, la meva salut', que ofrecerá servicios asistenciales y consejos farmacéuticos gratuitos mediante una unidad móvil que recorrerá 12 municipios de la provincia de Barcelona.

La iniciativa ha dado comienzo este martes en Mataró (Barcelona), en el marco del Día Mundial del Farmacéutico, que se celebra el 25 de septiembre, y los impulsores prevén que llegue a 1,5 millones de personas, informan en un comunicado.

El presidente del Cofb, Jordi Casas, ha asegurado que la primera jornada ha sido "un éxito" desde primera hora, y que la unidad móvil ha tenido gente en todo momento.

El objetivo de la campaña es acercar a la ciudadanía como "agentes de salud próximos y de confianza" más allá de la dispensación de medicamentos, según Casas.

Después de Mataró, se desplazará a Manresa, Igualada, Cornellà de Llobregat, Vilafranca del Penedès, Terrassa, Sabadell, L'Hospitalet de Llobregat, Granollers, Pineda de Mar y Vic (Barcelona).

5 ESTACIONES DE SALUD

La unidad móvil contiene 5 estaciones de salud, en las que se mide la presión arterial, el peso, la composición corporal, la altura, el colesterol y la glicemia, así como se estudiará la piel, y se ofrecerá consejo farmacéutico personalizado al usuario de acuerdo a los resultados obtenidos.

Dichos resultados se registrarán y se librará un informe impreso a la persona, a la que se informará sobre el funcionamiento de la aplicación digital 'La Meva Farmàcia'.