Colau facilitará que Collboni tramite sus cuentas y le da un "ultimátum" para pactar gobierno

BARCELONA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, ha anunciado que su formación --que lidera la exalcaldesa Ada Colau-- facilitará que el gobierno de Jaume Collboni tramite su proyecto de Presupuestos en la Comisión de Economía extraordinaria de este martes y le da un "ultimátum" para pactar un gobierno de izquierdas.

En rueda de prensa este lunes, ha explicado que concretarán este martes el sentido del voto --que puede ser a favor o una abstención para poder facilitar la tramitación--, y que el voto definitivo en el pleno del 22 de marzo "es lo que cuenta".

Hasta el pleno, Sanz ha recordado que pasarán 30 días en los que BComú quiere que se llegue a un pacto de gobierno con PSC, BComú y ERC: "Si aquí no hay pacto de gobierno, votaremos que no. Desde BComú no esperaremos más a que se haga el pacto de gobierno de izquierdas".