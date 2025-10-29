Collboni aboga por gobernar las "contradicciones" de Barcelona como ciudad internacional

BARCELONA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha abogado por gobernar las "contradicciones" surgidas en materia de turismo y vivienda, con la voluntad de mantener la escala humana de la ciudad sin perder de vista su relevancia internacional.

Lo ha dicho este miércoles en el marco de la jornada '25 años de Barcelona' de 20minutos, donde ha reivindicado el poder de las ciudades para "escoger el modelo" que quieren para el futuro.

"Me niego a rendirme ante la lógica de lo que muchos dicen que es inevitable", ha afirmado en referencia a la crisis de la vivienda, y ha asegurado que defenderá hasta el final el derecho de los barceloneses a quedarse en su ciudad.

Ha recordado que el consistorio ha cifrado el potencial de la ciudad en 70.000 nuevos hogares: "Hay espacio para vivienda y hay espacio para más metros cuadrados de superficie económica", y ha defendido el derecho de lo barceloneses de acceder a un empleo en su ciudad.

En materia de turismo, ha argumentado que, pese a ser un sector muy importante para la economía de Barcelona, hay que poner límites, y ha destacado la decisión "irreversible" de extinguir las licencias de pisos turísticos, limitar los cruceros de escala y su apuesta por el turismo de congresos y el gastronómico.

JUNTS

Al preguntársele por la decisión de la ejecutiva de Junts de romper con el PSOE, que deberá ratificar la militancia entre este miércoles y jueves en una consulta, ha lamentado que "no es una buena noticia ni para la gobernabilidad ni para la normalidad política".

"Es una mala noticia. Creo que el presidente Sánchez ha demostrado capacidad de acuerdo, y no hay otra formación con esa capacidad", ha sostenido Collboni, que ha celebrado que el grupo municipal de Junts en Barcelona haya asegurado que esta decisión no tiene por qué cambiar sus relaciones con el PSC en el consistorio.

En este sentido, ha opinado que "lo que la gente espera" del Ayuntamiento es que atienda a sus problemas concretos y no se ponga de acuerdo en función de la agenda, y ha esperado que, próximamente, Junts y PSC se puedan poner de acuerdo para reformar la reserva del 30% de vivienda protegida en nuevas promociones.

El alcalde también ha pedido al presidente del Gobierno , Pedro Sánchez, "que continúe" pese al contexto político porque, a su juicio, un cambio en el Ejecutivo podría revertir avances sociales conseguidos los últimos años, incluyendo las políticas para Barcelona y Catalunya, según él.

PRESUPUESTOS

Respecto a los Presupuestos municipales de 2026, ha afirmado que su gobierno aspira a alcanzar un acuerdo con BComú como el que tienen con ERC para aprobar las cuentas definitivamente.

Asimismo, ha asegurado que como alcalde está "determinado a cumplir el calendario y a aprobar los Presupuestos, ya sea por aprobación directa por moción de confianza".