Collboni afirma que Barcelona será la primera ciudad de España en crear una "unidad antibulos"

Archivo - El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (Archivo) - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmado este sábado que Barcelona será la primera ciudad de España en poner en marcha una "unidad antibulos"

Lo ha explicado en su intervención en la convención del PSC de Barcelona este sábado, desde la antigua fábrica Fabra i Coats, en la que ha dicho que esta medida pretende plantar cara a "aquellos que usan la mentira y el odio como forma de construir su discurso político".

Además, ha dicho que servirá para "concienciar, sobre todo, a la gente joven de que tienen que contrastar las informaciones que encuentran en TikTok o Instagram".

"Volveremos a ser pioneros y pioneras en estas materias, como lo fueron gobiernos municipales socialistas anteriores", ha reivindicado.

También ha expuesto que Barcelona "será la primera ciudad de España" en poner en marcha un plan antiracista y una ordenanza contra la discriminación y los delitos de odio.

PRESUPUESTOS

En referencia a la aprobación de presupuestos para el año 2026, ha afirmado que esta etapa "será un poco más difícil" pero que están en el camino de articular la mayoría progresista que existe en Barcelona, en sus palabras.

Así, ha celebrado el anuncio este viernes del acuerdo del gobierno municipal con los Comuns para aprobar las ordenanzas fiscales de la ciudad.

Ha insistido en que hay una "mayoría que quiere una Barcelona unida, inclusiva, positiva, con un discurso que sume y que una" y ha dicho que este será uno de los principales compromisos que asumirán en los próximos meses.

ELECCIONES EN NUEVA YORK

También se ha querido referir a las elecciones en Nueva York (Estados Unidos) y a la elección de Zohran Mamdani como nuevo alcalde que, dice, es un mensaje de "esperanza".

Ha celebrado su victoria ante lo que, ha aegurado está haciendo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump: "lo que está haciendo la ultraderecha y los populistas en Estados Unidos, en Europa, en España, Catalunya y Barcelona es lo mismo. Es destruir los fundamentos de las democracias", ha criticado.

BARCELONA "PROYECTADA EN EL FUTURO"

Por otra parte, ha apelado a construir una Barcelona "proyectada en el futuro, hecha de la suma de la aportación de gente de muchas culturas" y ha dicho que esto, a su parecer, ya forma parte de la realidad de la ciudad.

"Forma parte de lo que Barcelona es hoy, solo hace falta caminar un poco y mirar a los ojos de la gente para tomar conciencia de esta nueva Barcelona", ha expuesto.

Asimismo, ha dicho que esta Barcelona debe "reivindicar su identidad y su cultura propia", siendo una ciudad, según él, abierta, integradora, cosmopolita, plural, diversa y progresista.