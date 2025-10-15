Collboni afirma que "el futuro global pasa por el de las áreas metropolitanas"

El alcalde de Cornellá de Llobregat (Barcelona) reivindica el papel del AMB

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Barcelona Jaume Collboni ha afirmado este miércoles que "el futuro global pasa por el de las áreas metropolitanas" porque son las que afrontan retos como el envejecimiento de la población, el impacto de la revolución digital, y definen modelos de convivencia entre personas de culturas y sociedades diferentes.

Lo ha dicho en su intervención en la World Metropolitan Summit que celebra su 10 aniversario en Barcelona, en la que también ha participado el alcalde de Cornellà de Llobregat (Barcelona) y vicepresidente del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Antonio Balmón; el de Ramala, Issa Kassis; el de Zhovkva (Ucrania), Oleh Volskyi; y el director de la Comisión Europea (CE) en Barcelona, Manuel Szapiro, entre otros.

El congreso quiere reforzar el papel de las metrópolis como actores clave frente a los retos globales, así como de proyectar Barcelona como referente en temas de gobernanza, sostenibilidad e innovación urbana.

PAPEL DE LAS CIUDADES

Collboni ha citado al exalcalde de Barcelona Pasqual Maragall, quien dijo que "arreglando un barrio estás ayudando a arreglar el mundo" para destacar el papel de las ciudades y sus áreas metropolitanas que, a su juicio, tienen más valor que nunca para hacer avanzar la humanidad.

"Las instituciones locales somos garantía de dignidad humana y de un mundo en paz y más justo y en un momento en el cual se cuestionan los movimientos multilaterales y se cuestionan los consensos internacionales en muchos ámbitos, las ciudades debemos defenderlos", ha insistido.

Ha añadido que la declaración política que se ha firmado al finalizar el congreso para adquirir un compromiso en vivienda y la crisis climática invita a las ciudades a "ejercer su influencia en el mundo internacional para mejorar la vida de nuestros ciudadanos".

Por último, el alcalde de la capital catalana también se ha referido a la creación del Distrito 11 para contribuir a la reconstrucción de Gaza y al "papel histórico" que ha jugado Barcelona en la cooperación mundial.

BALMÓN

Balmón ha reivindicado el papel del AMB porque se trata de la tercera administración "más importante de Catalunya después de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona" con un presupuesto actual de unos 3.500 millones de euros.

"El AMB nos empodera porque el futuro nunca está escrito y porque debemos ser protagonistas, firmes y rigurosos sobre aquello que pretendemos y porque somos los mejores comunicadores de aquella posibilidad que vemos que está pasando. No quiero hablar de crisis, hablo de transformación", ha sostenido.

Finalmente, ha reafirmado que el congreso debe servir para reforzar un proyecto de viviendas en Europa "que se mantenga en el tiempo y que se entienda que la vivienda es un único espacio de dignidad".