Collboni cree que los discursos sobre inmigración deben remarcar más sus éxitos y beneficios

BARCELONA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmado este viernes que los discursos sobre la inmigración deben centrarse más en hablar de los éxitos y beneficios que tienen los procesos migratorios y no hacerlo tanto de los problemas.

Lo ha dicho durante la XI Jornada de Treball i Crisi 'Imaginant el futur de la migració des de l'àmbit social, polític i empresarial' organizada por la ONG T'Acompanyem y que ha contado con la presencia de la quinta teniente de alcalde, Raquel Gil, y la comisionada Nadia Quevedo.

Collboni ha incidido en su idea afirmando que debe hacerse de la inmigración un motivo de orgullo y de éxito compartido: "Una sociedad unida es más feliz y no está guiada por los discursos de odio".

Ha sostenido que afrontar la inmigración como una oportunidad para ser una ciudad mejor y poniendo en valor el talento de todo el mundo es mejor que los "discursos de odio que estigmatizan y señalan para justificar políticas y explicar problemas que son mucho más complejos".

Finalmente, ha asegurado ser optimista "pese a los momentos complicados" que se viven actualmente y ha añadido que el discurso positivo se impondrá a los de la ultraderecha porque, en sus palabras, los procesos excluyentes acaban perdiendo.