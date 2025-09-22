Collboni defiende la memoria histórica para combatir "la ultraderecha y nuevas formas de fascismo"

La alcaldesa de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), Filo Cañete, asegura que "la verdad no se puede callar"

SANT ADRIÀ DE BESÒS (BARCELONA), 22 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defendido este lunes la importancia de fortalecer la memoria histórica para combatir "la ultraderecha y nuevas formas del fascismo".

Así se ha manifestado en el acto inaugural del Memorial del Camp de la Bota en Sant Adrià del Besòs (Barcelona), en recuerdo a los fusilados en este espacio al inicio del franquismo, junto al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la alcaldesa de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), Filo Cañete.

"Tenemos muchas maneras de combatir la ultraderecha y nuevas formas del fascismo, y una de ellas es a través de la memoria y los símbolos, fortaleciendo la memoria democrática, defendiendo el rigor histórico, no permitiendo que las 'fake news' y lo creadores de opinión de ultraderecha reescriban los hechos", ha destacado Collboni.

Para el alcalde, es necesario recordar para no olvidar el pasado así como para reivindicar a "los que murieron por los derechos y las libertades" presentes, y más cuando se está cerca de celebrar el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco y los 90 años del inicio de la Guerra Civil.

También cree que es importante recordar y no olvidar "en momentos de expansión y de hegemonía en algunos países de ideologías de extrema derecha" y desde donde, a su juicio, se multiplican los ataques a la libertad de expresión y a los que sienten y viven diferente.

"La eclosión de estas formaciones interpela a todos los demócratas, a todos los que creemos en una sociedad democrática, y nos interpela también para recordar a los que dejaron la vida por la democracia", ha subrayado.

Tras advertir de que lo que sucedió años atrás puede volver a pasar, ha apelado a hacer lo posible para evitar que suceda así como a impedir "que se blanquee el franquismo, la dictadura y todas las dictaduras de la historia".

CAMP DE LA BOTA

Ante el Memorial del Camp de la Bota, Collboni ha asegurado que su inauguración permite "respirar memoria, sentir la injusticia y proclamar la reparación" por todos los que fueron ejecutados por el franquismo en este espacio y en otras partes de Catalunya.

Pese a formar parte de Sant Adrià de Besòs, ha asegurado que los barceloneses sienten también como propio este territorio desde un punto de vista histórico y emocional: "Pisamos un trozo de tierra que ha visto de cerca la miseria de las barracas así como la ignominia y el dolor".

"Hablar del Camp de la Bota es hablar de las 1.700 víctimas que fueron ejecutadas entre 1939 y 1952 con la represión franquista de la primera oleada", ha añadido el alcalde de Barcelona, lamentando que la dictadura empezara y acabara matando.

FILO CAÑETE

En el mismo sentido se ha pronunciado la alcaldesa de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete, que ha recordado las miles de personas "asesinadas por la represión, la barbarie y la intolerancia" en este espacio

"La verdad no se puede callar aunque determinadas fuerzas y movimientos autoritarios intenten reescribir la historia y silenciar lo que fue una realidad", ha manifestado tras expresar su compromiso con la memoria democrática y la defensa de la paz y la convivencia.

Para Cañete, este memorial interpela a todas las generaciones presentes y futuras para mantener vivo el legado de la libertad y la justicia, por lo que considera que actos así son "más necesarios que nunca" ante el mundo actual.

Y es que, según la alcaldesa, las democracias sufren "nuevas tensiones, los derechos humanos se ponen en duda y la convivencia se ve amenazada por la intolerancia y discursos de odio", y ante ello ha pedido ser más fuertes que nunca y no desfallecer.

También ha querido dar las gracias a todos los que han luchado para que el memoria sea una realidad, con una mención especial al exconseller Raül Romeva, al concejal de Sant Adrià de Besòs Toni Vélez y al exalcalde de la ciudad Joan Callau.