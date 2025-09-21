Collboni emprende el lunes el Distrito 11 por Palestina y agradece a Sánchez su postura sobre Gaza

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el presidente del Gobierno, Pedro Sànchez, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en la Festa de la Rosa - LORENA SOPENA-EUROPA PRESS

La alcaldesa Badia pide plantar cara a la "alianza entre la derecha y la ultraderecha"

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, se ha mostrado orgulloso este domingo de la postura del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre Gaza y ha dicho que, en esa misma dirección, el Ayuntamiento pondrá en marcha este lunes su anunciado 'Distrito 11' simbólicamente dedicado a las ciudades palestinas y que consistirá en preparar una reconstrucción de Gaza.

Lo ha dicho este domingo en la Festa de la Rosa que el PSC celebra anualmente en Gavà (Barcelona), ante Sánchez; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro Jordi Hereu; la alcaldesa de la ciudad, Gemma Badia, y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, entre otros dirigentes.

El Distrito consistirá en poner en marcha "el mejor talento que tiene Barcelona y Catalunya, los mejores médicos, los mejores profesores, los mejores ingenieros, los mejores arquitectos" para ayudar a los palestinos a reconstruirse tras el conflicto.

COMO PASQUAL MARAGALL

Ha recordado que este proyecto siguen el ejemplo del exalcalde Pasqual Maragall con su Distrito dedicado a Sarajevo en 1995 durante la guerra de Yugoslavia.

Como informó el Ayuntamiento, ahora el fin es poner a disposición de las ciudades palestinas de técnicos municipales que colaboren de forma estable en proyectos de urbanismo, salud y educación, entre otros, partiendo con un presupuesto de 1 millón de euros distribuidos en 3 líneas: diagnóstico, reconstrucción y despliegue de proyectos, en colaboración con los organismos desplegados en el terreno.

QUE EL MUNDO REACCIONE COMO ESPAÑA

Collboni ha dicho que los socialistas representan valores y ha destacado que este domingo es el Día Mundial de la Paz, por lo que ha pedido "el fin del genocidio" en Gaza y que la comunidad internacional reaccione como España.

Ha asegurado que Barcelona es una de las ciudades que reacciona ante la falta de Derechos Humanos en varios puntos del mundo, solidarizándose, por ejemplo, con alcaldes encarcelados en Turquía y con las localidades palestinas.

LA UE DEBE CONTRIBUIR A LA VIVIENDA

Ha dicho que los socialistas son "una fuerza política que trabaja para las mayorías" pensando en necesidades de la gente, como el acceso a la vivienda y el derecho a vivir en el propio barrio sin sentirse expulsados por la ley del más fuerte y del más rico, ha dicho.

"Por eso hay que cambiar las leyes" y las reglas del juego, como el freno y descenso de los precios de alquileres, y ha constatado que Barcelona está consiguiendo resultados con decisiones que ha calificado de valientes, prohibiendo pisos turísticos y favoreciendo pisos para que la gente viva en ellos.

"También habrá que apretar para que la UE tome nota" de que es imprescindible que articule la construcción de vivienda social desde los ayuntamientos, lo que implica recursos que deben salir de Europa.

En su discurso, Collboni ha elogiado el Govern de Salvador Illa en la Generalitat, porque Catalunya iba antes "retrasada".

GEMMA BADIA

Gemma Badia ha avisado de que la política está viviendo "la ofensiva más agresiva y descarnada de la democracia en España, una oleada de falsedades, insultos y deslealtades sin precedentes, una alianza entre la derecha y la ultraderecha, a veces velada, otras veces explícita", y ha criticado que esta alianza persigue la aniquilación del adversario político.

"No podemos permitir que se salgan con la suya", ha subrayado la alcaldesa de Gavà, que ha sostenido que este no es el estilo de los socialistas, sino que apuestan por los argumentos frente a los insultos, cohesiónfrente a la división y hechos tangibles frente al ruido, textualmente.

También ha destacado que en Catalunya se ha abierto una nueva etapa con el Govern del PSC, "centrada en las personas y no en bloques estériles", y ha destacado que gracias al Ejecutivo de Salvador Illa los ayuntamientos pueden decir que hay alguien al otro lado y que hace política útil.