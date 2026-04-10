Collboni erige Barcelona como "faro de esperanza" contra el populismo, el racismo y la guerra

Archivo - El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha erigido la capital catalana como "faro de esperanza" contra el populismo, el racismo y la xenofobia y la guerra, así como a favor de los valores europeos de democracia, tolerancia y libertad.

"Barcelona ha vuelto a Europa para defender los derechos de los ciudadanos", ha afirmado en la bienvenida de la segunda jornada del European Pulse Forum 2026 de Politico y beBartlet, que se celebra este viernes en el CosmoCaixa de Barcelona.

El alcalde ha defendido el "derecho a quedarse" como principal prioridad de las ciudades y ha asegurado que Barcelona está trabajando en este ámbito, especialmente en el ámbito de la vivienda.

ESPERANZA

"Tenemos que admitir que hay fuerzas que están expulsando a los vecinos de nuestras ciudades, como el precio de la vivienda, la falta de oportunidades económicas o las prácticas especulativas", ha señalado Collboni.

En este ámbito, ha sostenido que los municipios están "a la vanguardia de la lucha contra estas fuerzas" y cree que son los que tienen el verdadero poder para cambiar las cosas y brindar optimismo a sus ciudadanos.

"Porque no hay mejor manera de luchar contra el populismo que mostrar esperanza en el futuro, y esa esperanza en Barcelona se llama garantizar el derecho a quedarse en nuestra ciudad", ha zanjado.