Collboni pide a la UE fondos extraordinarios para afrontar la crisis del precio de la vivienda

BARCELONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha sostenido que la crisis del precio de la vivienda es la "nueva pandemia" a la que se enfrentan los ciudadanos de las grandes ciudades europeas, por lo que ha pedido a la Unión Europea que la afronte con fondos extraordinarios.

En declaraciones a los medios este viernes, ha agradecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya sido uno de los "jefes de gobierno que más claramente defendió" la postura de los alcaldes europeos respecto a la crisis de la vivienda.

El alcalde ha defendido que la UE debería desplegar "nuevos fondos que ayuden a las ciudades a promover y construir vivienda asequible para las familias trabajadores, jóvenes y clases medias", tal como hizo con los fondos Next Generation tras la pandemia del Covid-19.

A través del movimiento Mayors for Housing, Collboni y el resto de alcaldes europeos que lideran el movimiento enviaron el miércoles una carta a los líderes europeos en el marco de la cumbre del Consejo Europeo para reclamar soluciones "urgentes" en materia de vivienda.

En la misiva, los alcaldes avisaron de que "no hay tiempo que perder" en esta crisis, por lo que pidieron plantear medidas ambiciosas que pongan a las grandes ciudades en el centro para empezar a combatir la subida de precios de alquiler y compra de viviendas.