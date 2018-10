El Col·lectiu Ronda critica a TMB por mantener en circulación los convoyes con amianto

Publicado 24/10/2018 14:57:13 CET

BARCELONA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El abogado del Col·lectiu Ronda Àlex Tisminetzkyh ha criticado la decisión de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) de mantener en circulación los convoyes del Metro en los que se ha detectado la presencia de pintura fabricada parcialmente con amianto hasta que finalice su vida útil: "Es una grave responsabilidad".

En un comunicado este miércoles, Tisminetzkyh, especialista en prevención de riesgos, ha lamentado que no se priorice la seguridad del personal de TMB ante las dificultades técnicas y económicas de eliminar los convoyes e instalaciones del Metro que contienen amianto, y ha desmentido que no suponga ningún peligro.

Este material, que no desprende fibras y no es peligroso para las personas si está bien conservado, se ha detectado por el momento en 38 coches de Metro --hasta ahora se han analizado 109 y faltan un centenar más--, y no se había detectado porque hasta el momento no se había buscado amianto en las pinturas ya que no se conocía esta posibilidad.

Tisminetzkyh ha detallado que un programa hace seguimiento de 185 trabajadores en activo --cifra que aumentará con los colectivos que el comité de Seguridad y Salud ha acordado incorporar--, e incluye también a 89 trabajadores jubilados, que han sido derivados al sistema público para continuar su vigilancia.

"Hablamos de patologías mortales que tardan en desarrollarse entre 20 y 40 años desde el momento en el que se origina la exposición. Afortunadamente, se está revisando la salud de los trabajadores del Metro, pero es imposible afirmar categóricamente que no se darán estas enfermedades en los próximos años o que no ha habido casos en el pasado", ha reflexionado.