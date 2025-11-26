El Col·legi d'Economistes reclama "más rigor" en la función del experto en reestructuraciones

El CEC reclama "más rigor" en la función del experto en reestructuraciones y más recursos - COL·LEGI D'ECONOMISTES

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC) ha reclamado "más rigor" en la función del experto en reestructuraciones y una dotación adecuada de recursos para la administración de justicia mercantil, informa en un comunicado este miércoles.

Lo ha hecho en el marco de la inauguración del XXI Fòrum Concursal, en la que ha insistido en que el experto no puede limitarse a certificar el porcentaje de acreedores adheridos, sino que "debe asumir una tarea real en la negociación entre empresa y acreedores y en la elaboración de planes de reestructuración".

El XXI Fòrum Concursal, organizado por la Comisión Mercantil, Concursal y Expertos Judiciales, reúne durante dos días a economistas, abogados, magistrados y otros profesionales del ámbito de la insolvencia y reestructuración empresarial, y en la presente edición ha congregado a unos 300 profesionales para analizar los principales retos derivados de la reforma concursal de 2022.

El decano del CEC, Carles Puig de Travy, ha advertido sobre la realidad del sector: "O consolidamos unas herramientas que permitan rescatar actividad y empleo, o seguiremos teniendo procesos demasiado orientados a la liquidación".

En este sentido, ha insistido en que los economistas tienen "una responsabilidad directa a la hora de garantizar valoraciones solventes, planes realistas y un trato equilibrado entre deudores y acreedores".

También ha reivindicado la labor del CEC para que la reestructuración preventiva, el prepack, la exoneración del pasivo y la regulación de la administración concursal "avancen en la buena dirección y al servicio de la economía productiva y de las personas".

ADMINISTRADORES CONCURSALES

En su intervención, el presidente del Consejo General de Economistas, Miguel Ángel Vázquez, ha puesto en valor el papel de los administradores concursales, que ha calificado de "determinante para gestionar de forma más eficaz y eficiente los procesos de insolvencia", lo que a su parecer es fundamental para el buen funcionamiento de la economía.

En cuanto a las perspectivas concursales para 2026, ha avanzado que "un escenario posible es que se produzca un importante incremento de concursos de personas físicas y, en menor medida, de autónomos, muchos de ellos por segunda oportunidad".

"También es previsible que haya un pequeño aumento de concursos de empresas, especialmente de pequeña dimensión. Además, la mayoría de los concursos serán sin masa, como es habitual", ha añadido Vázquez, alegando que en el tercer trimestre de 2025 estos ya han supuesto el 87% del total de concursos.