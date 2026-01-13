El Col·legi d'Infermers de Barcelona impulsa un servicio de acompañamiento en bienestar financiero

Imagen de archivo - Profesional sanitario - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) ha impulsado un servicio de acompañamiento en bienestar financiero dirigido a los colegiados, con el objetivo de "reforzar el bienestar y la resiliencia financiera de las enfermeras".

El programa combina talleres aplicados, impartidos por el Institut d'Estudis Financers (IEF), con espacios individuales de acompañamiento financiero personalizado, donde los profesionales puedan resolver dudas, ordenar sus finanzas y tomar decisiones económicas "ajustadas a sus necesidades", informa el COIB este martes en un comunicado.

El colegio recuerda que en Europa, según Health at a Flance Europe 2024 --una publicación conjunta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Comisión Europea--, 1 de cada 5 enfermeras reporta dificultades para llegar a final de mes y "solo 4 de cada 10" consideran justa su remuneración.

El presidente del COIB, Borja Manzanares, ha considerado que "el estrés financiero se acumula con otros factores laborales que contribuyen al 'burnout', dificultando la consolidación de los grupos de trabajo y favoreciendo la huída de profesionales".

Con este programa, los profesionales podrán "identificar oportunidades, ganar claridad y construir una relación más sana y confiada con la economía personal, desde un acompañamiento adaptado a la realidad profesional y vital de las enfermeras que quieren cuidar también su bienestar financiero".