Comienza el Gran Recapte de alimentos en Catalunya con 15.800 voluntarios

Punto de recogida del Gran Recapte de los bancos de alimentos - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gran Recapte, la campaña solidaria de los bancos de alimentos de Catalunya, se ha iniciado la mañana de este viernes con la participación de 15.800 voluntarios en 2.000 puntos de recogida y el objetivo de conseguir el máximo de alimentos para ayudar a las personas en situación de pobreza.

La edición de este año mantiene el formato mixto, que combina la recogida física de productos con las donaciones económicas destinadas a la compra y distribución posterior de alimentos, informa el Banc d'Aliments en un comunicado.

El Mercat del Ninot de Barcelona ha sido el espacio donde se ha dado inicio la campaña, en un acto en el que el presidente del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó-Vilas, ha asegurado que tras 17 años "la ciudadanía ha hecho suya" la campaña.

La directora del Banc dels Aliments, Elisabet Viladomiu, ha destacado que este es el fin de semana "más intenso de solidaridad de Catalunya", y ha animado a participar a la ciudadanía.

De los 15.800 voluntarios, 10.000 se despliegan en puntos de recogida de Barcelona, 2.800 en Tarragona, 1.800 en Girona y 1.100 en Lleida, que se organizan principalmente en turnos de cuatro horas.

Las donaciones de alimentos que se pueden hacer en los establecimientos alimentarios y mercados municipales que colaboran en la campaña se harán el 7 y 8 de noviembre, y las donaciones económicas se pueden hacer en la web del Gran Recapte y a través del bizum 33596.

Los bancos de alimentos han explicado que los alimentos más necesarios en las donaciones físicas son leche, arroz, pasta, legumbres, conservas de pescado y carne y productos infantiles.