La Comisión del 155 empieza a citar comparecientes este martes con Pau Villòria y Joan Vintró

Se mantiene la incógnita de si comparecerán Sánchez, Rajoy y los presos soberanistas

La comisión de investigación del Parlament que analizará la legalidad de la aplicación del artículo 155 y sus consecuencias empezará a citar comparecientes este martes con la presencia en la Cámara del viceconseller de Presidencia para el Despliegue del Autogobierno, Pau Villòria.

Villòria, que está citado a las 9 horas, fue nombrado por el Govern en junio del año pasado con la misión de analizar los efectos que había tenido la intervención de la autonomía catalana --que se prolongó entre octubre de 2017 y junio de 2018-- y elaborar un informe.

El informe, presentado en noviembre, sostenía que en los 218 días de aplicación de este artículo tuvo un impacto negativo de 1.800 millones de euros en las cuentas del Govern, se cesaron 234 cargos de la Generalitat y decayeron 46 iniciativas legislativas, entre otras cuestiones.

Este martes también está citado a las 10.30 horas Joan Vintró en calidad de experto: es catedrático de Derecho Constitucional y fue el redactor del recurso que presentaron Unidos Podemos y EnComúPodem ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la aplicación del 155.

El principal problema que tiene la comisión es que se mantiene la incógnita de si lograrán que comparezcan en el Parlament algunos de los principales nombres que han sido citados: desde los presos soberanistas, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente Mariano Rajoy.

PRESOS SOBERANISTAS

El Parlament ha citado para el 22 de enero a los exconsellers encarcelados y ha elegido esta fecha porque todavía están en Barcelona y aún no habrán sido trasladados a Madrid para ser juzgados ante el Tribunal Supremo --así la comisión no interferirá en el proceso--.

El presidente de la Cámara, Roger Torrent, ha remitido un escrito al Tribunal Supremo informando de la citación, pero el Alto Tribunal --que tiene la potestad de darles el permiso o no-- no se ha pronunciado ni tiene límite para hacerlo, por lo que aún no está claro que vayan a comparecer.

"Han sido citados a la Comisión como testigos y tienen la obligación de comparecer", aseguran fuentes parlamentarias a Europa Press, que sin embargo también admiten que no tienen la certeza que puedan acabar siendo así.

CARGOS ESTATALES

Más allá de los presos, tampoco está garantizada la presencia de los otros principales comparecientes que se han citado: presidentes, expresidentes, ministros, exministros, exdelegados del Gobierno en Catalunya y otros cargos de la Administración del Estado.

Así, además de Rajoy y Sánchez, en su día también se aprobaron las comparecencias de Soraya Sáenz de Santamaría; Juan Ignacio Zoido; Rafael Català; María Dolores de Cospedal; Jorge Moragas; Enric Millo; Pablo Casado y Albert Rivera, entre otros nombres.

Existe un informe del Consejo de Estado de 2017 que establece que "no resulta obligado atender el requerimiento de comparecencia" en un cámara autonómica que pudiera dirigirse al presidente, a la vicepresidenta, ministros, exministros, altos cargos y exaltos cargos del Estado y miembros en activo o no de las Fuerzas de Seguridad.

En el pasado el Parlament ha tenido ejemplos de todo: Rajoy y Santamaría, por ejemplo, ya rechazaron acudir a una comisión de investigación alegando este informe, mientras que sí aceptó acudir el exministro Rodrigo Rato.