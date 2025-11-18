La compraventa de viviendas en Catalunya vuelve a tasas positivas con una subida del 6% en septiembre

Archivo - Viviendas en construcción en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Catalunya en septiembre ha aumentado un 6% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 3,78% a nivel nacional), tras salir de tasas negativas y sumar un total de 9.491 operaciones.

Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 24,7%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De las operaciones de compraventa anotadas en septiembre en Catalunya, 8.958 se realizaron sobre viviendas libres y 533 sobre inmuebles de protección oficial y, atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 1.842 operaciones correspondieron a viviendas nuevas y 7.649 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En septiembre se realizaron un total de 13.884 operaciones sobre viviendas. Además de las 9.491 compraventas, 2.354 fueron herencias, 136 donaciones y 25 permutas.

En total, durante septiembre se transmitieron en Catalunya 23.324 fincas urbanas a través de 15.454 compraventas, 3.754 herencias, 249 donaciones, 55 permutas y 3.812 operaciones de otro tipo.

CASTILLA-LA MANCHA LIDERA

Igualmente, se realizaron 1.931 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 926 herencias, 618 compraventas, 43 donaciones, 14 permutas y 330 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Castilla-La Mancha es la comunidad donde mejor se comportó en septiembre la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 19,04% seguida de Navarra, un 12,44% más, y Andalucía (+10,2%).

En el lado contrario del ranking se sitúan Baleares, Asturias y La Rioja con caídas del 9,6%, 4,14% y del 3,16%, respectivamente