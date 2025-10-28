Los Comuns apoyarán el decreto de despliegue de renovables tras acordarlo con el Govern

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach; y la consellera de Territorio, Vivienda, Transición Ecológica, Sílvia Paneque; durante una reunión en la Conselleria de Territori, a 27 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El decreto de despliegue de energías renovables que inicialmente el Govern aprobó y tuvo que retirar ante la falta de apoyos en el Parlament verá la luz después que el Ejecutivo lo haya pactado con ERC --que anunció el lunes su apoyo al mismo-- y con los Comuns, que han confirmado su apoyo al mismo este martes tras pactarlo con el Govern.

Según ha informado la formación en un comunicado, apoyarán el decreto tras incluir medidas para garantizar una "gobernanza ambiental basada en proteger la biodiversidad", garantizando la participación de los entes locales en la planificación y ejecución de los proyectos y que la transición energética sea justa.

En este sentido, contemplan que la aprobación del Plan Territorial Sectorial para la Implantación de las Energías Renovables en Catalunya (PLATER), antes de 2026, se explique previamente a nivel territorial y abra un proceso de "cogobernanza municipal" para que los ayuntamientos puedan presentar ajustes al proyecto inicial, así como mecanismos de participación ciudadana.

Han acordado también desplegar la Agència de la Natura de Catalunya antes de junio de 2026, impulsar un Conservatorio del Litoral, aprobar una Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad y actualizar antes de 2030 todos los planes de protección de especies y hábitats naturales.

Según lo pactado, se ampliará la plantilla de los parques naturales de Catalunya con al menos 74 plazas más, y se iniciarán en 2026 los trámites para aprobar la Ley Forestal de Catalunya.