Los comuns avisan de un pacto PSOE-Cs tras ver a Sánchez "buscar la foto" con Susana Díaz

Publicado 18/02/2019 12:33:58 CET

Mena pide al presidente apostar por el diálogo y escuchar a los ciudadanos y no al "trío de Colón"

BARCELONA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de CatComú, Joan Mena, ha alertado este lunes de un eventual pacto entre el PSOE y Cs tras las elecciones generales después de ver al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "buscar la foto" con la líder de los socialistas andaluces, Susana Díaz, que en la anterior legislatura llegó a un acuerdo con la formación naranja para gobernar.

"A Sánchez le ha faltado tiempo para ir a hacerse la foto con Susana Díaz", ha lamentado en una rueda de prensa en la que ha afirmado que los socialistas, sin la garantía de cambio que considera que supone Ahora Podemos, se convierten en el PSOE de la líder andaluza.

El portavoz de los comuns ha recordado las encuestas que arrojan que un 52,6% de los españoles apuestan porque el Gobierno aborde el conflicto político en Catalunya a través del diálogo con los independentistas frente a un 37,3% que pide aplicar el 155 y un 10,1% que no sabe o no contesta.

"Le pedimos a Sánchez que escuche más a los ciudadanos que al trío de Colón, que busca una España incendiada y secuestrada por Vox", ha pedido Mena al presidente del Gobierno, al que hace dos exigencias antes de terminar su mandato.

La primera de ellas es cumplir con el acuerdo al que llegó con Unidos Podemos para que los ayuntamientos puedan regular el precio de "los alquileres abusivo que obligan a muchos vecinos a tener que abandonar sus barrios".

Mena acusa a Sánchez de haber "cedido ante los fondos buitres" eliminando este acuerdo con Ahora Podemos del decreto que presentó en el Congreso y que no prosperó, precisamente, porque Ahora Podemos le retiró su aval, y cree que todavía hay tiempo para abordar esta regulación.

La segunda exigencia es cumplir con el acuerdo de derogación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa

(Lomce), que es "un muro de contención para proteger la inmersión lingüística, porque un pacto con Cs sería a cambio de la inmersión lingüística".

Mientras los socialistas plantean el escenario postelectoral en el Estado con la dicotomía entre un Gobierno con las tres derechas --PP, Cs y Vox-- o un Gobierno progresista y que apuesta por el diálogo, los comuns creen que se abren tres: "El de la derecha con la ultraderecha, el del PSOE con Cs o un Gobierno de progreso en que está por ver cuál es la fuerza que la acaba liderando".

LOS "LÍMITES" DEL PSOE

Para Mena, en caso de darse la posibilidad de un Gobierno de progreso, cuanto más espacio tenga Ahora Podemos "más fácil será liderar" las políticas sociales y de diálogo con Catalunya.

Ha razonado que gracias al pacto sellado entre su formación y la del presidente del Gobierno durante esta legislatura han podido determinar "los límites del PSOE: no querer democratizar el poder económico, no querer atacar a la monarquía y no querer democracia el poder judicial".

"Queremos un Gobierno que rompa estos límites", y ha afirmado que los comuns están preparados para las elecciones porque, a su juicio, presentan las mejores propuestas para Catalunya y para consensuar el diálogo, por lo que este mismo lunes por la tarde, en la reunión de la ejecutiva, prepararán los mecanismo para que las bases escojan a la mejor lista posible.