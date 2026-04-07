Los Comuns condicionan su apoyo a los Presupuestos al cumplimiento del acuerdo de bajas laborales

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha advertido al Govern de que no apoyarán los Presupuestos de la Generalitat de 2026 si no cumplen el acuerdo para no condicionar la financiación de los centros de atención primaria ni lo salarios de los profesionales a las duraciones de las incapacidades temporales.

En una rueda de prensa este martes en la Cámara, Cid ha afirmado que según la información transmitida por profesionales y directivos de centros de atención primaria, el Govern está condicionando "un 3% de la financiación del contrato programa" a la reducción de las bajas laborales, en concreto en salud mental y patologías ostemusculares.

Así, los Comuns reclaman a la Generalitat garantizar "que las bajas laborales se decidan única y exclusivamente por criterios médicos y no por criterios económicos" y ha acusado a la consellera de Salud, Olga Pané, de contradecir al presidente Salvador Illa y le ha pedido que deje de enredar, en sus palabras.

"Enviamos un mensaje muy claro: tienen tiempo, pero esto se tiene que revertir. Y, evidentemente, nuestro voto final a los Presupuestos estará condicionado a que esta práctica que nosotros no compartimos sea real o no", ha sostenido.

El portavoz ha concluido que "el Govern tiene una alerta roja" con esta cuestión y ha subrayado que Illa ya ha dicho en varias ocasiones que las bajas se decidirán únicamente por criterios médicos.

BLOQUE SANT AGUSTÍ 14

Por otra parte, Cid ha exigido a la Generalitat fijar "una sanción contundente" contra el fondo de inversión propietario del bloque Sant Agustí 14 de Barcelona, en el distrito de Gràcia, New Amsterdam Developers por el intento de desahucio para construir 'colivings'.

"El Govern ha puesto en marcha por fin, después de un año, las sanciones a quien se salta el derecho a la vivienda, pero creemos que es necesaria una sanción contundente a quien, de manera salvaje, está intentando hacer negocio", ha sostenido.

De esta manera, los Comuns han fijado el día 15 de abril, fecha prevista para el segundo intento de desahucio del bloque, como plazo para establecer esa sanción que "fije un precedente y demuestre que el Govern está comprometido en la defensa del derecho a la vivienda".

CATALÁN EN LA ESCUELA

Finalmente, Cid ha asegurado que los Comuns han apoyado la propuesta de la CUP en la Junta de portavoces para debatir en el pleno la proposición de ley en defensa del catalán en la escuela y ha dicho que el Govern "debe dar señales claras de que defenderá" el modelo de escuela catalana.

Asimismo, ha apuntado que los Comuns no comparten la propuesta de los 'cupaires' de realizar un examen al final del recorrido educativo para obtener el nivel C1 de catalán: "Eso lo tiene que garantizar nuestro sistema educativo".