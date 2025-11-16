Los Comuns y el Govern crean un grupo de trabajo para tratar la "compra especulativa" de vivienda

Archivo - La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha afirmado que su partido ha creado un grupo de trabajo con el Govern, que se empezará a reunir la próxima semana, para estudiar "como prohibir compras especulativas" de vivienda.

En una entrevista concedida a 'El Periódico' y recogida por Europa Press este domingo, ha asegurado que si se abren negociaciones para la aprobación de presupuestos con el ejecutivo esta materia será una "pieza central.

Ha señalado que, según ella, un 60% de las adquisiciones de inmuebles que se realizan en Catalunya se pagan al contado: "no las compran personas normales, como nosotros, sino fondos de inversión, especuladores, que son grandes tenedores. Tenemos que evitar este acopio de vivienda en manos de unos pocos y repartirla", ha sostenido.

"Queremos que sea un grupo de trabajo ágil, que no se eternice, que sea discreto y, cuando ya tengamos una propuesta, quisiéramos que se pudieran sumar otros grupos como ERC y la CUP", ha explicado.

También ha matizado que la propuesta de los Comuns no afectaría en casos como el de recibir un piso por herencia, sino que va solo dirigida a las compras: "a la hora de comprar, tú debes llevar un certificado diciendo que esta es la casa en la que vivirás en un plazo de, como máximo, 12 meses", y ha añadido que también permite comprar una casa a un familiar, por ejemplo, siempre que sea para vivir, aunque no sea de inmediato y, en ese caso, para que no quede vacía debe ponerse en alquiler, según el índice de precio de referencia.

PRESUPUESTOS

También en materia de vivienda, ha insistido en que el Govern debe acabar con la "impunidad" con quienes incumplen el tope de precio de los alquileres por tal de que los Comuns negocien los presupuestos.

"Si el Govern hace tanta gala de que quien la hace la paga, en materia de vivienda también debe ser así", ha apuntado.

Ha pedido al conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, "salir del rincón" y defender el derecho a la vivienda aplicando el régimen sancionador.

Sobre los presupuestos ha advertido de que "sería positivo que Catalunya los tuviera, pero no a cualquier precio" y ha recordado que no habrá acuerdos si el Govern incumple, aunque también ha remarcado que no tener presupuestos no equivale necesariamente a convocar elecciones, en sus palabras.

AEROPUERTO

En referencia a la ampliación del Aeropuerto de Barcelona, ha afirmado que el anuncio del presidente de Aena, Maurici Llucena, del inicio de la licitación del plan director para la reforma es para "tranquilizar a los accionistas" y ha criticado que está en posturas de negacionismo climático, textualmente.

Además, también ha criticado la postura del PSC: "no puede ser que los socialistas estén por la mañana haciéndose una foto con Lula y por la tarde diciendo que quieren ampliar el aeropuerto".

BARCELONA

Preguntada por el posible candidato de los Comuns a la alcaldía de Barcelona y el anuncio del escritor y periodista Roberto Enríquez, conocido como Bob Pop, de su intención de presentarse, ha asegurado que hay un proceso de renovación de la dirección en Barcelona y que ellos deberían fijar los ritmos, pero cree que es "una muestra de fortaleza que anima a la organización que haya personas que ya han anunciado públicamente que quieren ser candidatos".

También ha sido preguntada por la presencia de una sola candidatura o varias de cara a elegir candidato en la capital catalana: "tan positivo es que haya varias listas compitiendo como que se llegue a una lista única. No soy fetichista de ninguna de las dos opciones".

ABOGADO GENERAL DE LA UE

En referencia al dictamen del abogado general de la UE sobre la ley de amnistía, ha destacado que es una buena noticia y que "no es vinculante, pero marca el camino".

"Nosotros, a diferencia de algunos que quieren estar instalados en el rencor y en la política de la venganza, pensamos que se debe aplicar la amnistía cuanto antes", ha defendido.