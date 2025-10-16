Comuns pide al Govern publicar el protocolo del gas pimienta tras su uso en la huelga por Palestina

Archivo - El diputado de los Comuns en el Parlament, Andrés García Berrio, en el pleno de este martes. FOTO DE ARCHIVO - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

El diputado de los Comuns en el Parlament, Andrés García Berrio, ha pedido al Govern que publique "de manera inmediata" el protocolo de los Mossos d'Esquadra para el uso de gas pimienta, después de haberlo utilizado durante las protestas este miércoles en Barcelona con motivo de la huelga general en solidaridad con Palestina.

En rueda de prensa este jueves en la Cámara catalana, Berrio ha criticado esta actuación de los Mossos: "Decidieron, sin hacer ningún tipo de intervención previa, lanzar sin distancia entre el lugar donde se estaba lanzando y donde estaba la gente sentada en el suelo, gas pimienta".

El diputado de los Comuns ha sostenido que esto produjo "una afectación colectiva de manera grave" a unos minutos de que comenzara la manifestación, en alusión al lanzamiento de gas pimienta a personas que estaban sentadas en el suelo en la rampa del acceso al parking de la estación de Sants.

Ha calificado de desproporcionada y "sin ningún tipo de graduación" la actuación de los Mossos junto a la estación de Sants y también la que se produjo poco después en la calle Tarragona, donde también se lanzó gas pimienta.

Ha señalado que el uso de este gas es "muy peligroso" para personas con problemas respiratorios y que hay regulación que indica que no se debe usar contra embarazadas ni menores de edad, lo que cree que no se cumplió en la manifestación de este miércoles.

Ha recordado que el uso de gas pimienta por parte de la policía catalana se produjo en 2019 y su protocolo se aprobó en 2022, aunque no es público a día de hoy, y ha pedido que el Parlament evalúe y delimite el uso de este "arma" y su conveniencia en contexto de protestas.

Berrio ha recordado que este miércoles pidieron la comparecencia en el Parlament de la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, y del director de los Mossos d'Esquadra, José Luís Trapero, a la que se sumó el grupo parlamentario de la CUP.