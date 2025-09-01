Comuns pide al Govern un seguimiento de pactos e inspectores de vivienda para hablar de las cuentas

Presentarán una propuesta de "pacto social" para mejorar la gestión forestal en Catalunya

BARCELONA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de los Comuns Candela López ha reclamado al Govern una reunión de seguimiento del pacto de investidura y de lo acordado para los suplementos de crédito y que se haga efectivo el cuerpo de inspectores que controle el cumplimiento de la Ley de Vivienda como condiciones para comenzar las negociaciones sobre el Presupuesto de 2026.

En rueda de prensa este lunes, junto con la coordinadora de Comuns Gemma Tarafa, López ha reprochado que el Govern no haya creado aún este cuerpo de inspectores: "Se debe hacer efectivo de manera inmediata", así como un registro de grandes tenedores, que consideran que es una medida que se puede desplegar antes de iniciar las negociaciones presupuestarias.

También ha criticado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que no haya "dicho nada de la política de vivienda" en la entrevista este lunes en Catalunya Ràdio y 3Cat, y ha insistido en que quieren una fecha concreta del cumplimiento de lo acordado con el Ejecutivo catalán.

López ha constatado que "no se ha iniciado ningún tipo de negociación" con el PSC, ha reconocido que los Presupuestos son una herramienta esencial, y ha señalado que es responsabilidad del Govern situar el marco de negociación de las cuentas y avanzar en los compromisos alcanzados previamente.

CAMBIO CLIMÁTICO

También ha detallado que presentarán un documento a Illa con su propuesta para mejorar la gestión forestal en Catalunya, y ha afirmado que las medidas que se tomen en este ámbito deben pasar por un "pacto social" y por el diálogo con el territorio, con los movimientos ecologistas, los ayuntamientos y los propietarios de la masa forestal.

Ha lamentado que Catalunya lleva "muchos años con mucho trabajo que no se ha hecho" en materia forestal, y ha apostado por escuchar a los expertos en la materia a la hora de elaborar políticas, al ser preguntada por las palabras de Illa el viernes cuando dijo que en Catalunya hay demasiado bosque.

La coordinadora de los Comuns también ha sostenido que se deben incrementar los recursos de prevención de incendios, y ha valorado positivamente que se trabaje a nivel estatal en un pacto de Estado contra el cambio climático como propuso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Además, López ha reclamado al Govern que sea "coherente" entre lo que dice y lo que hace con respecto al cambio climático y su propuesta de ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.