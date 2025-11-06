Condenan al exjefe de la Policía Local de Montblanc (Tarragona) que ayudó a su pareja en una oposición

TARRAGONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Tarragona ha condenado al exjefe de la Policía Local de Montblanc (Tarragona) a 9 meses de prisión, multa e inhabilitación por haber favorecido a su pareja en unas oposiciones en 2011, según la sentencia consultada por Europa Press.

El tribunal lo condena a 9 meses de prisión por un delito de falsedad en documento público con la atenuante de dilaciones indebidas, a pagar 360 euros de multa y lo inhabilita durante 6 meses para ejercer cualquier empleo o cargo público.

También lo condena a una multa de 720 euros por el delito de revelación de información reservada y a 176 euros por un delito de prevaricación administrativa, ambos con la atenuante de dilaciones indebidas y lo inhabilita durante 6 meses más para el ejercicio de empleo o cargo público.

El mando policial ha sido condenado por alterar la fecha de compulsa del carné de conducir de una aspirante a las oposiciones a Policía Local con la que mantenía una relación para que fuese admitida y posteriormente la ayudó en la pruebas de acceso como miembro del tribunal calificador.

En concreto, el tribunal considera probado que en una de las pruebas obtuvo un 7,2 sobre 10 "pero contó con ayuda del acusado", dado que le hizo llegar el contenido.

RENUNCIA A LA PLAZA

Como consecuencia de todo ello, quedó segunda entre todos los aspirantes, consiguiendo una de las dos plazas que se ofrecían en la oposición, si bien al descubrirse que había una discordancia entre la fecha de compulsa de su carné de conducir y la fecha de obtención del mismo presentó un escrito en el que manifestaba su voluntad de causar baja en el proceso de selección.

La mujer, que no llegó a aceptar la propuesta de su nombramiento, y que por tanto no tomó posesión de su cargo, ha sido absuelta del delito imputado.