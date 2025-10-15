Confirmados seis nuevos focos de DNC en otras seis granjas del Alt Empordà (Girona)

GIRONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de la Generalitat han confirmado seis nuevos focos de Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) en otras seis granjas del Alt Empordà (Girona), tras la detección de síntomas y darse resultados positivos con los envíos de muestras al Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete (Com. de Madrid).

Según ha informado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería en un comunicado, "todos" los nuevos focos se han producido en la misma zona de restricción, dentro de la zona de protección de 20 kilómetros adoptada tras los primeros focos.

Hay afectadas dos granjas de cebadero --una en Pedret i Marzà y otra en Peralada-- con un censo de 30 y 8 animales; tres granjas de producción de carne en Palau-Saverdera, Pedret i Marzà y Peralada con 575, 120 y 17 animales, respectivamente, y una de recría de novillas en Vilabertran (Girona) con 41 animales.

Con la declaración de estos seis nuevos focos, se eleva a nueve el total de focos notificados de DNC en España, todos ellos localizados en la comarca del Alt Empordà de Girona.

El ministerio recuerda que Catalunya ya ha dado comienzo la campaña de vacunación de emergencia, tras la recepción de 15.000 dosis de vacuna procedentes de Francia y, además, está prevista la recepción este miércoles de un total de 82.500 dosis de vacuna que fueron solicitadas al Banco de Vacunas Europeo y producida por el Onderstepoort Biological Products de Sudáfrica.