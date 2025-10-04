Confirman el primer caso de Dermatosis Nodular Contagiosa en una explotación vacuna de Girona

Archivo - Una vaca en el pantano de Sau, a 20 de noviembre de 2023, en Vilanova de Sau, Barcelona, Catalunya (España) - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

GIRONA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Laboratori Central de Veterinària de Algete ha confirmado este sábado el primer foco del Estado de Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) en Catalunya, en una explotación de vacuno situada en la comarca del Alt Empordà (Girona).

Este es el primero que se detecta en España después de que en Francia ya se hayan notificado 67 focos y en Italia, 47, informa la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat este sábado en un comunicado.

La secretaria general de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Cristina Massot, se reunió este viernes con los principales representantes del sector agrario para explicarles sobre el alcance de la enfermedad y las medidas de contingencia que se aplicarán a partir de ahora.

Ante esta confirmación y de acuerdo con la normativa europea, la Conselleria ha activado los protocolos y medidas inmediatas en la explotación afectada y el resto de controles de las zonas en torno al foco confirmado.

Esta enfermedad afecta al ganado vacuno y en ningún caso se transmite a las personas ni por contagio ni a través del consumo de sus productos y derivados.

El contagio es solo por contacto directo entre animales e indirecto y de forma muy efectiva por moscas, garrapatas y tábanos, que pueden propagar la enfermedad a explotaciones cercanas.

Este sábado el Comitè de Crisi i Seguiment d'Emergència Sanitària se reunirá con el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig; los directores de los Servicios Territoriales de Interior y Salud de Girona, y el sector.