El conseller Duch y Budó (ACM) abordan en una reunión la "proyección" del municipalismo catalán

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, junto a la presidenta de la ACM, Meritxell Budó - ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS

BARCELONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, se ha reunido con la presidenta de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Meritxell Budó, en un encuentro en el que han abordado la necesidad de "dar más proyección al municipalismo catalán".

La reunión, que se ha celebrado este miércoles por la tarde, ha abordado la importancia de "reforzar sinergias" para avanzar en este ámbito, ha informado la ACM en un apunte en X recogido por Europa Press.

Asimismo, también han dialogado sobre el "trabajo de internacionalización" de la entidad.

En otro apunte en X, Duch ha calificado de "provechosa" la reunión para abordar la internacionalización del mundo local y avanzar en la gestión de fondos europeos.

Duch ha remarcado que en este momento es "más importante que nunca" conectar a los municipios catalanes con Europa.