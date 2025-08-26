La Conselleria de Derechos Sociales e Inclusión aumentará su plantilla en 306 plazas

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la rueda posterior al Consell Executiu de este martes. - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

Se incorporarán a prestaciones sociales y discapacidad y dependencia, entre otros

BARCELONA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha aprobado este martes incrementar la plantilla de la Conselleria de Derechos Sociales e Inclusión en 306 plazas, destinadas principalmente a los ámbitos de prestaciones sociales, residencias públicas, protección a la infancia y atención a dependencia y discapacidad.

En concreto, entre 2025 y 2026, se incorporarán 115 efectivos a la Dirección General de Prestaciones Sociales, destinados a la asunción de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) por parte de la Generalitat y la mejora de la gestión de la Renta Garantizada de Ciudadanía, informa el Govern en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes.

Las residencias públicas de mayores y personas con discapacidad incorporarán 112 nuevos profesionales --auxiliares de geriatría y sanitarios, enfermeros y técnicos de atención a la discapacidad-- con el objetivo de "mejorar las ratios de atención".

INFANCIA Y DEPENDENCIA

La Dirección General de la Protección a la Infancia y la Adolescencia (Dgppia) y los ámbitos de atención a la dependencia y la discapacidad reforzarán sus equipos con 66 efectivos adicionales para "fortalecer la coordinación y la gestión".

Dichas incorporaciones se suman a las que Derechos Sociales e Inclusión ya financia a través del contrato programa con ayuntamientos y consejos comarcales.

El resto de nuevos efectivos se distribuirán entre la Dirección General de Servicios Sociales y otras unidades transversales.

La ampliación de plantilla responde a la voluntad de la Conselleria de construir un sistema social "fuerte y al servicio de la ciudadanía, capaz de dar respuesta a los nuevos retos sociales y a las necesidades de las personas más vulnerables".