El Conservatori del Liceu de Barcelona despide a un profesor acusado de tocamientos

BARCELONA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El patronato de la Fundació Conservatori del Liceu de Barcelona ha acordado un "despido disciplinario" del profesor acusado de presuntos tocamientos a una alumna en 2024, han informado a Europa Press fuentes de la institución.

La institución ha tomado esta decisión tras conocer los resultados de un informe de un comité independiente, ha publicado este viernes 'El Periódico'.

El Conservatori del Liceu ya había apartado a este profesor, tras investigar de forma interna la presunta agresión a una alumna después de que esta registrara una queja formal a la entidad, e iniciar un proceso de investigación para esclarecer los hechos.

El profesor, que colaboraba con el centro desde hace años, aceptó medidas para evitar la coincidencia entre ambas partes.

Tras elevarse el informe de este comité ético al patronato del Conservatori del Liceu, éste ha decidido un "despido disciplinario sin indemnización".