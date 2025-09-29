El Consorci per a la Formació Contínua destina 13 millones a cursos de FP para 20.000 trabajadores

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya destinará hasta 13 millones de euros a subvencionar cursos dentro del sistema de FP para unas 20.000 personas trabajadoras y 100% subvencionados, informa la Conselleria de Empresa de la Generalitat en un comunicado este lunes.

La previsión es que unas 20.000 personas trabajadoras ocupadas puedan beneficiarse de esta oferta de formación, que parte de un presupuesto inicial de 9,5 millones ampliables a 13 millones, vinculada a la obtención de un certificado profesional durante el año 2026, ya que este año se están ejecutando los cursos correspondientes a la convocatoria 2024.

Los certificados profesionales acreditan las competencias profesionales y garantizan que la persona que los obtiene tiene los conocimientos, habilidades y aptitudes para desarrollar una actividad laboral acorde con las exigencias del mercado de trabajo.

Las entidades pueden solicitar la subvención para ofrecer estas formaciones hasta el 23 de octubre a las 14 horas a través de la web tramits.gencat.cat.

El nuevo sistema de FP se basa en una oferta modular, acreditable y certificable que permite a la ciudadanía diseñar y configurar itinerarios propios adaptados a sus necesidades y expectativas; concretamente, se establece una estructura de grados (A, B, C, D y E) que tiene en cuenta la amplitud y duración, basada en la progresión formativa y en la obtención de una acreditación, certificación y titulación.