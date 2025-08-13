El consumidor encuentra el producto buscado en lineales de puntos de venta en el 95,6% de ocasiones

Archivo - Varias frutas expuestas en una tienda en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los consumidores encuentran en los lineales de los comercios el producto que buscaba en el momento de su compra en el 95,6% de las ocasiones, según los últimos datos del 'Barómetro OSA', elaborado por Aecoc en colaboración con NIQ.

"Esta cifra representa un ligero descenso frente al 96% registrado en el mismo periodo de 2024, lo que indica un pequeño incremento de las ventas no realizadas por falta de stock", indica la asociación de fabricantes y distribuidores en un comunicado este miércoles.

Precisan que la disponibilidad en los puntos de venta se ha mantenido estable durante los primeros meses del año, "sin grandes fluctuaciones, reflejando la continuidad en el servicio ofrecido por la distribución".

Dentro de los productos de alimentación, el informe señala que los cereales para desayuno, las verduras y hortalizas congeladas y los zumos fueron las categorías con mejores ratios de disponibilidad durante el primer semestre del año, mientras que las cervezas, la leche y las bebidas refrescantes registraron niveles de disponibilidad algo inferiores a la media.

Con respecto al agregado de cada categoría, el análisis por secciones sitúa a droguería y perfumería (98%), productos frescos (97,7%) y alimentación envasada (97,4%) como las áreas con mejores ratios, mientras que las bebidas (92,4%) continúan siendo la categoría con menos disponibilidad de producto en el lineal, a pesar de mejorar 0,2 puntos frente al mismo periodo del año anterior.