El consumo de cemento en Catalunya se mantiene un 30% inferior al de la Unión Europea

BARCELONA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La industria catalana del cemento ha cerrado el ejercicio 2025 con un consumo del cemento que suma 14 años seguidos por debajo de los 2,5 millones de toneladas y un 30% inferior a la media de la Unión Europea (UE), informa la patronal Ciment Català en un comunicado este viernes.

La organización ha alertado que las cifras de consumo son "muy reducidas" en relación con la población, que sitúa el consumo per cápita en torno a los 300 kilos por habitante y año, y ha apuntado que el volumen, en valores absolutos, es prácticamente el mismo que hace 60 años.

"En este período, la población se ha más que duplicado, siendo este consumo totalmente insuficiente para un país moderno y desarrollado como Catalunya", ha argumentado.

La patronal ha aseverado que el sector se enfrenta a un "elevado esfuerzo financiero" para lograr el cumplimiento de la reducción de las emisiones de carbono impuestas por la Unión Europea para 2030, así como por el reto de alcanzar la neutralidad climática en 2050.

Ha sostenido que este compromiso con la protección del medio ambiente "comporta inversiones para las fábricas catalanas de más de 800 millones de euros en los próximos años y conlleva una alta presión para el conjunto del sector", que en Catalunya ha reducido un 18% sus exportaciones en el último año.

En este escenario, el presidente de Ciment Català, Salvador Fernández Capo, ha subrayado que de cara a 2026 habría que contribuir a la descarbonización de la industria y ha instado a las administraciones catalana y española a dar su "apoyo explícito" para obtener los fondos europeos Innovation funds.