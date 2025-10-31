Contabilizados 95 nidos de parejas de cernícalo pequeño en el Alt Empordà (Girona)

GIRONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las parejas de cernícalo pequeño (Falco naumanni), especie protegida de ave rapaz que se extinguió en Catalunya, han batido "un récord histórico" en el Alt Empordà (Girona) tras contabilizarse 95 nidos ocupados, cifra que no se había alcanzado desde que se reintrodujo la especie en los años 80, informa Endesa este viernes en un comunicado.

La Generalitat de Catalunya lleva décadas colocando cajas nido para potenciar la conservación y reproducción de esta ave, y el año pasado, Endesa se sumó al proyecto de reintroducción de la especie cediendo sus apoyos eléctricos de la zona para construir estas instalaciones.

Con la colaboración del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, se colocaron 52 equipos (38 proporcionados por Endesa y 14 por parte del Servei de Fauna i Flora del Departamento) en 88 torres eléctricas de distintas líneas de media y baja tensión ubicadas en varios puntos de Mollet de Peralada.