Correos gestiona el pago de 42.401 tasas, tributos y recibos en Catalunya en el primer semestre

Archivo - Fachada del Edificio de Correos en Barcelona, a 11 de marzo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Correos ha gestionado, a través del servicio Correos Pay, 42.401 operaciones de pago de tasas, tributos y recibos en Catalunya durante los 6 primeros meses de 2026, informa en un comunicado este lunes.

La provincia de Barcelona, con 33.654 operaciones registradas, concentra el 80% de las operaciones a través de las 191 oficinas que cuentan con el servicio de Correos Pay habilitado, y 210 carteros rurales con dispositivos PDA.

Le siguen Girona, donde las 46 oficinas con Correos Pay y 139 carteros rurales han registrado 4.655 operaciones; Tarragona, con 2.413 operaciones a través de 48 oficinas y 122 carteros rurales, y Lleida, con 1.679 en 25 oficinas y 156 carteros rurales.

La empresa pública cuenta en cada provincia con convenios con administraciones públicas y empresas de suministro de servicios como agua o energía para hacer posible este pago, que se hace "con la máxima seguridad y garantía".

Este servicio facilita así la gestión de la recaudación tributaria local o el pago de recibos de empresas a través de convenios firmados con 20 administraciones y empresas en Barcelona, 8 en Girona y 4 Tarragona, y Correos no detalla el número de convenios en Lleida.