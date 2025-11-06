Cortada la R4 de Rodalies entre Sabadell y Terrassa (Barcelona) por el temporal de lluvias

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La R4 de Rodalies entre Sabadell y Terrassa (Barcelona) ha sido cortada a causa de condiciones meteorológicas adversas este jueves sobre las 8.52 horas producidas por el temporal de lluvias intensas que afecta a Catalunya.

Así lo ha informado Adif en un apunte en 'X' recogido por Europa Press, donde la R4 se suma las líneas R14 y la R13 entre Lleida y La Plana de Picamoixons (Tarragona) y la R15 entre Móra d'Ebre y Ascó (Tarragona), también cortadas por el mismo motivo.

Además, una incidencia en la señalización en la estación de Gavà (Barcelona) provoca que los trenes de las líneas R2 y R2 Sud registren retrasos y los trenes de la R2 Sud con dirección Sant Vicenç de Calders finalizan su recorrido en Cunit (Tarragona).