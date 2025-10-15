Cortada la Ronda Litoral de Barcelona en sentido Besòs por una manifestación

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Ronda Litoral de Barcelona en sentido Besòs está cortada por una manifestación desde este miércoles sobre las 7:55 horas y se hacen desvíos por la salida 21.
Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona han informado a Europa Press que, en un inicio, la manifestación también ha cortado la circulación en sentido Llobregat, pero que se ha conseguido abrir la vía.
Este miércoles Catalunya afronta una jornada de huelga que acabará con una manifestación en Barcelona convocada por ocho sindicatos que quieren "poner fin al genocidio, el colonialismo, la ocupación y el apartheid" en Palestina, según recoge la convocatoria.