Creativa Barcelona 2025 prevé ofrecer más de 800 talleres y acoger a 130 expositores

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La edición 2025 de Creativa Barcelona, el Salón de las Manualidades y Artesanías, prevé ofrecer más de 800 talleres y acoger alrededor de 130 expositores, informa la organización en un comunicado este miércoles.

El encuentro se celebra entre este jueves y domingo en La Farga de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y es la "gran cita de los amantes del universo 'do it yourself'".

La edición de este año cuenta con la novedad de Creativa Women, un espacio dedicado a la creatividad, el bienestar y el emprendimiento femenino.

El país invitado de la edición de este año será Francia y el 'patchwork' se mantiene como la principal disciplina, que contará con una exposición formada por 70 piezas de la Asociación Española de Patchwork.

El objetivo de la organización es superar los 25.000 visitantes de 2024, y el director del salón, Juli Simón, ha señalado que la voluntad es "una feria llena de vida que todos los amantes de la creatividad y las manualidades" descubran las novedades que se presentarán.