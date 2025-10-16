El Cruïlla Hivern de Barcelona suma a Jay-Jay Johanson, Sidonie y Quimi Portet

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cruïlla Hivern 2026 de Barcelona acogerá conciertos de Jay-Jay Johanson, Sidonie y Quimi Portet, entre otros, que se suman a los ya anunciados de Suede, Goran Bregovic, Charlie Cunningham y Julieta.

El cartel incluye también actuaciones de Maika Makovski, Issac Delgado y Ale Acosta, a la espera de más confirmaciones, informan los organizadores en un comunicado de este jueves.

El ciclo se celebrará entre el 18 de enero y el 25 de marzo en 6 salas barcelonesas: el Sant Jordi Club, el Hivernacle del Poble Espanyol, el Palau de la Música Catalana, la sala Razzmatazz, la sala Apolo y La Paloma.