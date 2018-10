Cs avisa de que vigilará que el Consell per la República no asuma competencias del Govern

Publicado 30/10/2018 14:06:46 CET

BARCELONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha avisado este martes de que vigilarán que el Consell per la República "no asuma" competencias propias del Govern ni use los símbolos de la Generalitat.

"Es otro chiringuito más donde colocarán a sus amiguetes. Es una institución 'fake' que vuelven a crear con el dinero de todos", ha dicho en rueda de prensa el día que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, presentará el Consell.

Ha criticado que el Consell per la República responde a "los fuegos artificiales que se inventan para hacer ver que están creando estructuras de Estado".

PLENO SOBRE CATALUNYA

El portavoz de Cs ha recordado que pidieron un pleno monográfico sobre el futuro de Catalunya para que Torra debata con la oposición y ha lamentado que esta propuesta no haya tenido apoyos.

Así, ha recriminado que Torra haya invitado a los partidos catalanes a participar en una mesa de diálogo, ya que "es en sede parlamentaria donde se debería mantener este debate".

"Lo que queremos es luz, taquígrafos, transparencia y que todos los catalanes puedan presenciar el diálogo en el Parlament", y ha asegurado que seguirán pidiendo que se celebre este pleno monográfico.

IGLESIAS-PUIGDEMONT

Preguntado por que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se plantee reunirse con el expresidente Carles Puigdemont en Bélgica, Carrizosa ha reprochado que es "lamentable que las cuestiones de Estado algunos prefieran negociarlas en las cárceles o con los fugados de la justicia".

Ha sostenido que esa reunión solo serviría para hablar de la situación del expresidente: "Este tipo de conversaciones no deberían tener lugar porque no creo que respondan a los problemas de los catalanes".